Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğüne araç teslim töreni - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde işadamları tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne alınan 4 adet araç düzenlenen törenle teslim edildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, hayırseverlerin desteğiyle alınan araçlarla emniyetin gücüne güç katacağını söyledi.

Polisin 24 saat görevi başında olduğunu ve verilen araçlarla daha güzel hizmet vereceğine inandıklarını belirten Yılmaz, "Hayırseverlerimizi yürekten kutluyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Hayırda yarışmamız lazım. Bugün devletimiz birçok yere ulaşıyor, çok daha iyi, çok daha güçlü ve geleceğe de güçlenerek devam edecek. Ama devletimizin görevlerine vatandaşımızın da yardımcı olması bizi daha güçlü yapacaktır. Bugün bağışlanan araçlarımız, polis teşkilatımızın gücüne güç katacaktır." diye konuştu.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık ise paylaşmanın insana huzur ve mutluluk verdiğini belirterek, iş adamlarına araç desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise Kadirli'de iş adamlarının birlik ve beraberlik içerisinde güvenlik güçlerine destek olduğunu ifade ederek, araçların hayırlı olması dileklerinde bulundu.

İlçe Müftüsü Necati Gündoğdu tarafından yaptırılan dua edilmesi ve kurban kesilmesinin ardından hayırsever iş adamlarına plaket verildi.