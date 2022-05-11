Son dakika haberi | Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü: 1'i ağır 2 yaralı

11.05.2022 16:17

Son dakika haberine göre Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü: 1'i ağır 2 yaralıMALATYA Malatya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü: 1'i ağır 2 yaralı

MALATYA Malatya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, 13.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Dilek istikametinden gelen H.Y. idaresindeki 38 FH 505 plakalı Citron marka araç sürücünün kontrolünde çıkıp karşı şeride geçerek, E.Ş. yönetimindeki 06 BD 6659 plakalı Hyundai marka araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araç sürücüleri yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi | Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haberi | Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haberi | Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haberi | Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haberi | Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haberi | Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haberi | Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü: 1'i ağır 2 yaralı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Söke'de meydana gelen kazada araçlar hurdaya döndü: 3 yaralı Son dakika haberi: Söke'de meydana gelen kazada araçlar hurdaya döndü: 3 yaralı Son dakika... İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Son dakika... İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
16:40 Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman: Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 17:13:27. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement