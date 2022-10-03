Son dakika haberleri! Kafası demir boruya sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kafası demir boruya sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı

03.10.2022 15:28

Son dakika haberlerine göre Kafası demir boruya sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı Kocaeli'de kafası demir boruya sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kafası demir boruya sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'de kafası demir boruya sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı. Sıkıştığı yerden yara almadan kurtarılan köpek, sağlık kontrolü için veteriner hekime teslim edildi.

Olay, Gölcük ilçesinde bulunan Değirmendere Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpeğin kafasını demir boruya sıkıştırdığını gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Gölcük İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, demir boruyu hayvana zarar vermeden kesti. Sıkıştığı yerden yara almadan kurtarılan köpek, sağlık kontrolü için veteriner hekime teslim edildi.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Kafası demir boruya sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kafası demir boruya sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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