Olay, Gölcük ilçesinde bulunan Değirmendere Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpeğin kafasını demir boruya sıkıştırdığını gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Gölcük İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, demir boruyu hayvana zarar vermeden kesti. Sıkıştığı yerden yara almadan kurtarılan köpek, sağlık kontrolü için veteriner hekime teslim edildi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Kafası demir boruya sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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