Üye Girişi
Son dakika haberleri: Kafedeki yangında yaralanan Tugay, 14 gün sonra öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kafedeki yangında yaralanan Tugay, 14 gün sonra öldü

27.12.2021 10:57
Son dakika haberleri: Kafedeki yangında yaralanan Tugay, 14 gün sonra öldü

Son dakika gündem haberi... ARTVİN'de bir kafede çıkan yangında yaralanan Tugay Torun (25), tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

ARTVİN'de bir kafede çıkan yangında yaralanan Tugay Torun (25), tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

Çayağzı Mahallesi Köprübaşı mevkiinde 13 Aralık günü saat 21.30 sıralarında bir kafede çıkış kapısına yakın noktada, ses sisteminde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler bir anda kafeteryayı sardı. Bazı müşteriler içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile mahsur kalanlar kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen, el ve yüzünde yanıklar oluşan 12 kişi kentteki ve çevre illerdeki hastanelerde tedaviye alındı.

Tedavileri tamamlanan 11 kişi taburcu edilirken, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan Tugay Torun, dün akşam yaşamını yitirdi.

Tugay Torun'un cenazesi, Artvin'de merkeze bağlı Beşağıl köyünde toprağa verilecek.


Son dakika haberleri: Kafedeki yangında yaralanan Tugay, 14 gün sonra öldü
Son dakika haberleri: Kafedeki yangında yaralanan Tugay, 14 gün sonra öldü
Son dakika haberleri: Kafedeki yangında yaralanan Tugay, 14 gün sonra öldü
Son dakika haberleri: Kafedeki yangında yaralanan Tugay, 14 gün sonra öldü
Son dakika haberleri: Kafedeki yangında yaralanan Tugay, 14 gün sonra öldü
Son dakika haberleri: Kafedeki yangında yaralanan Tugay, 14 gün sonra öldü
Son dakika haberleri: Kafedeki yangında yaralanan Tugay, 14 gün sonra öldü
YORUMLAR
500

İtfaiye, Aralık, Yangın, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kafedeki yangında yaralanan Tugay, 14 gün sonra öldü - Son Dakika


Şehit ailesini yıkan haber! 8 yıl hapis cezası alan katil, bir gün yatıp dışarı çıktı Şehit ailesini yıkan haber! 8 yıl hapis cezası alan katil, bir gün yatıp dışarı çıktı         
10:59
Marketten zamlı ürün alan vatandaş indirim gelince ne yapacak? Aydın Ağaoğlu "Herkes bilmeli" diyerek anlattı Marketten zamlı ürün alan vatandaş indirim gelince ne yapacak? Aydın Ağaoğlu "Herkes bilmeli" diyerek anlattı         
10:57
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Galatasaray'da yeni kriz! Acil golcü arayışına başladılar Galatasaray'da yeni kriz! Acil golcü arayışına başladılar         
10:45
İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı? İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?         
10:41
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Nişanından dönen genç iş adamı kazada hayatını kaybetti! Geriye mutluluk dolu bu kare kaldı Nişanından dönen genç iş adamı kazada hayatını kaybetti! Geriye mutluluk dolu bu kare kaldı         
10:36
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı         
08:32
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı         
08:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
10:57 Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı
10:53 KONDA'dan Bekir Ağırdır: "Dindarım" diyenler azalıyor, inançsızlar ve ateistler artıyor
10:52 Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu
10:47 Nesli tehlike altında olan saz kedisi "Latmus", GPS uydu vericiyle izlenmeye başlandı
10:44 Galatasaray'da yeni kriz! Acil golcü arayışına başladılar
10:44 Ramazan Kadirov park gerilimini tırmandırıyor: Erdoğan'a seslendi
10:40 İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?
10:37 Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı
10:28 Eski sevgilisinin yüzünü usturayla kesen şahıs tutuklandı
10:24 Bilim dünyasını ayağa kaldıran gelişme! Felçli hasta düşünce yoluyla tweet attı, işte ilk sözleri
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 11:05:25. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kafedeki yangında yaralanan Tugay, 14 gün sonra öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement