Son dakika haberleri... Kafenin mutfağında çıkan yangın itfaiyeyi harekete geçirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kafenin mutfağında çıkan yangın itfaiyeyi harekete geçirdi
01.11.2020 14:14
Son dakika 3. sayfa haberi... Kayseri'de bir kafenin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
Kayseri'de bir kafenin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesinde bulunan bir kafenin mutfak kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Meydana gelen yangında yaralanan olmazken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ
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