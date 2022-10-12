Son dakika haberleri... Kağıt toplayıcılar ile parkta alkol alan kişi arasında kavga çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kağıt toplayıcılar ile parkta alkol alan kişi arasında kavga çıktı

12.10.2022 15:56
Son dakika haberleri... Kağıt toplayıcılar ile parkta alkol alan kişi arasında kavga çıktı

Edinilen son dakika haberine göre Arnavutköy'de sokakta kağıt toplayan 2 kardeş ile çayırlık alanda alkol alan kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Arnavutköy'de sokakta kağıt toplayan 2 kardeş ile çayırlık alanda alkol alan kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi vurularak yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İmrahır Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. ve B.K. isimli kağıt toplayıcısı kardeşler, yol kenarında bulunan çayırlık alandaki barakada alkol alan S.D. isimli kişi ile tartıştı. Kısa süre sonra kavgaya dönen olayda S.D. başına aldığı darbe ile yaralanırken, kağıt toplayıcısı B.K. kime ait olduğu bilinmeyen silahın ateşlenmesi ile vurularak yaralandı. S.K ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı S.D ve B.K, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kağıt toplayıcılar ile parkta alkol alan kişi arasında kavga çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kağıt toplayıcılar ile parkta alkol alan kişi arasında kavga çıktı - Son Dakika
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