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Son dakika haberleri! Kağıthane'de alkollü sürücü, doğalgaz kutusuna çarptı: Kaza anı kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kağıthane'de alkollü sürücü, doğalgaz kutusuna çarptı: Kaza anı kamerada

04.02.2022 09:12
Son dakika haberleri! Kağıthane'de alkollü sürücü, doğalgaz kutusuna çarptı: Kaza anı kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi: Kağıthane'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarında bulunan doğalgaz borusuna çarptı.

Kağıthane'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarında bulunan doğalgaz borusuna çarptı. Yaşanan kaza anı kameralara yansırken hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah 06.45 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Şevket Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alkollü olduğu iddia edilen Moğolistan uyruklu sürücü Khosbayar Ganyat, 34 DHD 970 plakalı lüks aracıyla seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracıyla önce yol kenarında bulunan doğalgaz kutusuna çarpan Ganyat, daha sonra hemen arkasındaki dükkana çarparak durabildi. Yaşanan kaza sonrası kız arkadaşıyla birlikte araçtan çıkan sürücüyü gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından hafif şekilde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçta ve aracın çarptığı dükkanda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı kameralara yansırken ekiplerin çalışmaları sonrasında araç gelen çekici ile yol kenarından çekildi.

"Gürsel mahallesi büyük bir faciadan kurtuldu"

Kazayı gören vatandaş Adem Doğan, "Kaza, sabah namazından sonra meydana geldi. Kazayı yapan kişi sarhoştu galiba. Zaten bu refüj bize hep zarar veriyor. Arabalar hep üstünden geçiyor. O da büyük bir ihtimalle refüjden kaçmak için sağa kırdı, sonra da dükkana girdi. Doğalgaz kutusuna da vurdu. Gürsel mahallesi baya büyük bir tehlike atlattı. Gürsel mahallesine geçmiş olsun diyelim. Sürücü alkollüydü, iner inmez sigara yakmaya çalıştı. Biz söndürdük, elinden aldık. Gürsel mahallesi büyük bir faciadan kurtuldu" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! Kağıthane'de alkollü sürücü, doğalgaz kutusuna çarptı: Kaza anı kamerada
Son dakika haberleri! Kağıthane'de alkollü sürücü, doğalgaz kutusuna çarptı: Kaza anı kamerada
Son dakika haberleri! Kağıthane'de alkollü sürücü, doğalgaz kutusuna çarptı: Kaza anı kamerada
Son dakika haberleri! Kağıthane'de alkollü sürücü, doğalgaz kutusuna çarptı: Kaza anı kamerada
Son dakika haberleri! Kağıthane'de alkollü sürücü, doğalgaz kutusuna çarptı: Kaza anı kamerada
Son dakika haberleri! Kağıthane'de alkollü sürücü, doğalgaz kutusuna çarptı: Kaza anı kamerada
Son dakika haberleri! Kağıthane'de alkollü sürücü, doğalgaz kutusuna çarptı: Kaza anı kamerada
Son dakika haberleri! Kağıthane'de alkollü sürücü, doğalgaz kutusuna çarptı: Kaza anı kamerada
Son dakika haberleri! Kağıthane'de alkollü sürücü, doğalgaz kutusuna çarptı: Kaza anı kamerada
Son dakika haberleri! Kağıthane'de alkollü sürücü, doğalgaz kutusuna çarptı: Kaza anı kamerada
Son dakika haberleri! Kağıthane'de alkollü sürücü, doğalgaz kutusuna çarptı: Kaza anı kamerada

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Kağıthane, Doğalgaz, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Kağıthane'de alkollü sürücü, doğalgaz kutusuna çarptı: Kaza anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kağıthane'de alkollü sürücü, doğalgaz kutusuna çarptı: Kaza anı kamerada - Son Dakika
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