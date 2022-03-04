Kağıthane'de gece yapılan drift kamerada - Son Dakika
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Kağıthane'de gece yapılan drift kamerada

04.03.2022 10:03
Kağıthane'de gece yapılan drift kamerada

KAĞITHANE'de gece geç saatlerde bir sürücünün otomobili ile drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAĞITHANE'de gece geç saatlerde bir sürücünün otomobili ile drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de önceki gün gece geç saatlerde, kırmızı renkli 34 BZL 053 plakalı otomobili kullanan sürücü, kavşak noktasında farları açarak gelen araçların geçmesini bekledikten sonra defalarca drift yaptı. Bir kişi tarafından görüntülenen drift meraklısı bu tutumunu uzun süre sürdürdükten sonra bölgeden ayrıldı. Drift anları bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.


Kağıthane'de gece yapılan drift kamerada
Kağıthane'de gece yapılan drift kamerada
Kağıthane'de gece yapılan drift kamerada
Kağıthane'de gece yapılan drift kamerada
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Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de gece yapılan drift kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de gece yapılan drift kamerada - Son Dakika
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