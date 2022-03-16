Son dakika haber! Kağıthane'de park halindeki otobüse silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kağıthane'de park halindeki otobüse silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli yakalandı

16.03.2022 11:12

Son dakika haber... İstanbul Kağıthane'de park halindeki özel halk otobüsüne silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kağıthane'de park halindeki özel halk otobüsüne silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yahya Kemal Mahallesi Güzeldere Caddesi'nde saat 06.20 sıralarında park halindeki, içerisinde yolcu olmayan İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan incelemede, kimliği belirlenen şüpheli Ö.G'nin aracıyla olay yerine gelerek bir süre beklediği, otobüse ateş ettikten sonra aracıyla uzaklaştığı, saldırıda da otobüsün ön camına 5 mermi isabet ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan Ö.G'nin ifadesinde, olayı otobüs sahibi F.G. ile aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Hakkında "silahla tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçlarından işlem yapılan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber! Kağıthane'de park halindeki otobüse silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Kağıthane'de park halindeki otobüse silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Kağıthane'de park halindeki otobüse silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli yakalandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kağıthane'de park halindeki otobüse silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kağıthane'de park halindeki otobüse silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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