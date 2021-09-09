KAĞITHANE'DE POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE CİNAYETE DRONE'Lİ OPERASYON - Son Dakika

KAĞITHANE'de polis merkezinin önünde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 3 ilçede drone destekli düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

TRAFİK KAZASI SONUCUNDA TARTIŞMA BAŞLAMIŞTI

Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde, Çağlayan Polis Merkezi ile Çağlayan Adalet Sarayı arasında kalan boş alanda 23 Haziran gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Türk vatandaşlığı alan Suriyeli Yusuf Cinli'nin kullandığı otomobil, önünde ilerleyen Sinan A.'nın aracına hafifçe çarptı. Kaza sonrası ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Yusuf Cinli yanındaki arkadaşlarıyla birlikte Sinan A.'yı darp etmeye başladı. Sinan A. aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Aracıyla Sinan A.'yı takip etmeye başlayan Yusuf Cinli arasında tekrar çıkan tartışma çağrılan polisin müdahalesi ile sona erdi. İkili haklarında işlem yapılmak üzere Çağlayan Polis Merkezi'ne götürüldü.

POLİS MERKEZİ YANINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADILAR

Kavganın duyulmasının ardından Sinan A. ve Yusuf Cinli'nin arkadaşları ve akrabaları polis merkezinin önünde toplanarak bekleyemeye başladı. Saat 01.00 sıralarında polis merkezinin yanında içerde işlemleri süren oğlu Yusuf Cinli'yi bekleyen Mukadder Zyrek (60) adlı kadın ve yanında bulunanlar, iki motosikletle olay yerine gelen 4 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Mukadder Zyrek ile yanında bulunan akrabası Ahmet El Havle (35) yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Mukadder Zyrek, bacağındaki atar damara isabet eden kurşun nedeniyle kan kaybı sonucu hayatını kaybetti.

KARAKOLDAKİ ŞÜPHELİ AZMETTİRİCİ OLARAK TUTUKLANMIŞTI

Çağlayan Polis Merkezi'nin hemen yanında meydana gelen olayın ardından polis alarma geçti. Saldırganları yakalamak için operasyon başlatıldı. Öte yandan olay sırasında polis merkezinde bulunan Sinan A. ile Umut Mehmet A. ve Ünal A. cinayet olayıyla ilgili sorguya alındı. Şüphelilerden Sinan A. soruşturma sonucunda olayı azmettirdiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

17 ADRESE EŞ ZAMANLI DRONE DESTEKLİ OPERAYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırganları yakalamak için soruşturmayı derinleştirdi. Polis merkezinin çevresinde bulunan güvenlik kameralarından alınan görüntüler titizlikle incelendi. Yapılan inceleme sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. 7 Eylül 2021 tarihinde hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Daha önceden tespit edilen Kağıthane, Esenyurt ve Kadıköy'de tespit edilen 17 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. "Drone" destekli operasyonda özel harekat polisleri kapılarını kırarak girdikleri evlerde bulunan 8 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte iki adet tabanca ele geçirildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Şüphelilerin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüpheliler kendilerini yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek olaya karışmadıklarını iddia ettiler. Polis yaptığı incelemede gözaltındaki şüphelilerin hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, yaralama, kumar oynamak gibi suçlardan onlarca kez gözaltına alındıklarını tespit etti. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Umut Mehmet A., Ünal A., Selim D., Hakan Y., Abdullah T., Erkan D., Emre Ç., Sercan S. adliyeye sevk edildi.