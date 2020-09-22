Kağıthane'de silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Kağıthane'de silahlı kavga: 3 yaralı

KAĞITHANE'de börekçide karşılaşan ve önceden aralarında husumet bulunan iki grubun silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı.

Kağıthane'de silahlı kavga: 3 yaralı, System.String[]
KAĞITHANE'de börekçide karşılaşan ve önceden aralarında husumet bulunan iki grubun silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılırken olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Olay, Sanayi Mahallesi Sultan Selim Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Husumetli olduğu öğrenilen iki grup cadde üzerindeki börekçide karşılaştı. Kısa süreli tartışmanın ardından bir kişi silahı ile husumetlilerine ateş etmeye başladı. Bunun üzerine karşı taraftan da silah ile karşılık verildi. Silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden 2'isi otomobille hastaneye kaldırıldı. Çevredeki vatandaşların bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsminin Kaan Y. olduğu öğrenilen yaralı sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, kaldırımı güvenlik şeridi ile kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri yerde çok sayıda boş kovan ve bir adet mermi tespit edip incelemeye aldı. Polis, olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.


- İstanbul

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 22:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

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