Son dakika haberleri: Kağıthane'de taksiciyle yolcuların tartışması kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kağıthane'de taksiciyle yolcuların tartışması kamerada

23.03.2022 10:51
Son dakika haberleri: Kağıthane'de taksiciyle yolcuların tartışması kamerada

Son dakika gündem haberi... KAĞITHANE'de, taksi şoförü ile yoğun trafiği gerekçe göstererek yarı yolda indirmek istediği yolcuları abla-kardeş arasında tartışma çıktı.

KAĞITHANE'de, taksi şoförü ile yoğun trafiği gerekçe göstererek yarı yolda indirmek istediği yolcuları abla-kardeş arasında tartışma çıktı. Kadınlardan biri gideceği yerde indikten sonra diğeri bir süre gittiği takside şoförle tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü hakaretler ederek yolcusunu eşyalarıyla birlikte taksiden attı. Taksici gözaltına alınırken, yaşanan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün 21.00 sıralarında gerçekleşti. İşten çıktıktan sonra ablası ile birlikte 34 THA 12 plakalı taksiye binen Büşra B., taksi şoförüne kendisinin Sanayi Mahallesi'nde ineceğini, ablasını ise Seyrantepe götürmesini söyledi. İddiaya göre; bir süre ilerledikten sonra taksi şoförü Büşra B.'ye, gitmek istediği yerde yoğun trafik olduğunu gerekçe göstererek inmesini istedi. Bunun üzerine Büşra B. ve ablası, taksi şoförü ile tartışmaya başladı.

"BEĞENMİYORSAN İNERSİN"

Taksi şoförü, Büşra B.'ye, "Beğenmiyorsan inersin, para da vermezsin. Sabaha kadar seni mi gezdireceğim? Mazot olmuş 30 lira. Seyrantepe'ye gideceğim, alternatif yol var. 2 dakika yürüsen ne olacak? 20 lira vereceksiniz, esir alıyorsunuz insanları" diyerek tepki gösterdi. Büşra B. ise taksiden inmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine taksi şoförü Büşra B.'yi gitmek istediği adrese götürdü.

Büşra B. indikten sonra taksi şoförü, ablasını götürmek üzere Seyrantepe istikametine ilerlemeye başladı. Bu sırada ablası ile taksi şoförü arasındaki tartışma yol boyunca devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü, yolun yarısında durup yolcuyu araçtan indirdi. İddiaya göre; bir yandan hakaret eden taksi şoförü, bir yandan da Büşra B.'nin ablasının eşyalarını taksiden dışarıya attı. Bunun üzerine kadın, polisi arayarak taksi şoföründen şikayetçi oldu. Olayın yaşandığı yere hızla gelen polis ekipleri, taksi şoförünü gözaltına aldı.


Son dakika haberleri: Kağıthane'de taksiciyle yolcuların tartışması kamerada
Son dakika haberleri: Kağıthane'de taksiciyle yolcuların tartışması kamerada
YORUMLAR
500
KAĞITHANE'DE TARTIŞTIĞI YOLCUSUNU TAKSİDEN ATTI KAĞITHANE'DE TARTIŞTIĞI YOLCUSUNU TAKSİDEN ATTI Taksici şiddeti son bulmuyor! Araçtan inen genç kızı tekme tokat dövdü Taksici şiddeti son bulmuyor! Araçtan inen genç kızı tekme tokat dövdü Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi! Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!

Seyrantepe, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kağıthane'de taksiciyle yolcuların tartışması kamerada - Son Dakika


Son Dakika
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
11:01 Esnafın yeni korkulu rüyası! Bu sahte dolarları makine bile tespit edemiyor
10:58 Gram altının fiyatı haftanın ortasında 914 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Yargıtay, Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi!
10:44 Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?
10:41 Masumlar Apartmanı'nda dün neler oldu? Safiye, doktoru evine davet ediyor
10:40 Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey dün akşam yayınlandı! İşte yeni bölümde yaşananlar..
10:35 Destan 16. bölümüyle dün akşam yayınlandı! Akkız, Manço'nun evlilik teklifini kabul etti mi?
10:30 Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! Emin, hastalığıyla sınanıyor!
10:28 Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'la yollar ayrılıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 11:08:02. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kağıthane'de taksiciyle yolcuların tartışması kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement