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İstanbul'da dehşet anları kamerada: Silahla dizlerinden vurup yerde tekmelediler - Son Dakika

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Silahla dizlerinden vurup yerde tekmelediler

28.09.2021 12:05

İstanbul Kağıthane'de bir adam otomobiline yaklaşan şahısla tartışmaya başladı.

İstanbul Kağıthane'de bir adam otomobiline yaklaşan şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada şahsa yumruk atan adam, silahla dizlerinden vuruldu. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralıyı yerde tekmeleyerek kaçan saldırgan Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından semtte yapılan şok uygulamada yakalandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan kaydı olan Burak Misoğlu, otomobille cadde üzerinde seyrettiği esnada bir iş yerinin önünde durdu. O esnada dükkanın önünde olan şahıs ile Misoğlu konuşmaya başladı. Bir süre sonra aracından inen Misoğlu, tartıştığı şahsa yumruk attı. Yumruk o esnada şahısla kendisini ayırmak için araya giren diğer bir şahsa denk geldi. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, yumruk yiyen şahıs silahını çekerek kendisine yumruk atan şahsa kurşun yağdırdı. Şahıslar ardından koşarak kaçarken, dizlerinden vurularak yaralanan Misoğlu ise yere yığıldı.

Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

KAĞITHANE POLİSİ ŞÜPHELİYİ ŞOK UYGULAMADA YAKALADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Burak Misoğlu'nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Misoğlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yaralı Misoğlu'nun ifadesini aldı. Ayrıca Misoğlu'nun "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çevredeki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, şahısların Barış A. (22) ve Onur T. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda semtte şok uygulama yapan Kağıthane polisi, Talatpaşa Caddesi üzerinde Barış A.'yı kıskıvrak yakaladı. Üst araması yapılan şahıs sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan Barış A., adliyeye sevk edildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Silahla dizlerinden vurup yerde tekmelediler
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Silahla dizlerinden vurup yerde tekmelediler
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Silahla dizlerinden vurup yerde tekmelediler
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Silahla dizlerinden vurup yerde tekmelediler
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Silahla dizlerinden vurup yerde tekmelediler
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Silahla dizlerinden vurup yerde tekmelediler
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Silahla dizlerinden vurup yerde tekmelediler
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Silahla dizlerinden vurup yerde tekmelediler
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Silahla dizlerinden vurup yerde tekmelediler
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Silahla dizlerinden vurup yerde tekmelediler
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Silahla dizlerinden vurup yerde tekmelediler
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Silahla dizlerinden vurup yerde tekmelediler
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Silahla dizlerinden vurup yerde tekmelediler
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Silahla dizlerinden vurup yerde tekmelediler

Gültepe Polis Merkezi, Uyuşturucu, Kağıthane, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da dehşet anları kamerada: Silahla dizlerinden vurup yerde tekmelediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da dehşet anları kamerada: Silahla dizlerinden vurup yerde tekmelediler - Son Dakika
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