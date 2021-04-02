KAĞITHANE'DE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

KAĞITHANE'de toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı. Otobüs ve minibüsler tek tek durdurulduktan sonra sürücü ve yolcular, maske takılması, sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Büyükdere Caddesi Sanayi üst geçit altında koronavirüs denetimi yaptı. Denetimler kapsamında otobüs ve minibüsler tek tek durdurarak denetlendi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.

Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Araçların ilaçlama tarihleri ile dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi.