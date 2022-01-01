Üye Girişi
KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 1 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 1 KİŞİ YAKALANDI

01.01.2022 16:43

KAĞITHANE'de polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda uyuşturucu satışı yapan 1 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

KAĞITHANE'de polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda uyuşturucu satışı yapan 1 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde bir araç içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde aldığı ihbarın ardından harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda uyuşturucu satışında kullanılan bir otomobilin plakası kısa sürede belirlendi. Ekipler, belirledikleri B.Ö.'nün kullandığı otomobili Talatpaşa Caddesi'nde durdurdu. Otomobil içerisinde yapılan aramalarda 8 parça halinde 290 gram metamfetamin maddesi, 583 adet LYRICA olarak tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca B.Ö.'nün üzerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 4 bin 565 lira ve 200 dolar para bulundu. Gözaltına alınan B.Ö., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 1 KİŞİ YAKALANDI
KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 1 KİŞİ YAKALANDI

YORUMLAR
500

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kağıthane, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 1 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika


TURKOVAC bir testten daha geçti! Delta varyantına karşı yüzde 100 etkili TURKOVAC bir testten daha geçti! Delta varyantına karşı yüzde 100 etkili         
16:45
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş         
14:35
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti         
12:07
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti         
10:06
120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi 120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi         
09:58
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı         
03:58
Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi         
00:35
Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti         
00:04
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı         
20:11
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt         
17:09

Son Dakika Haberleri
16:36 Bu acı anlatılmaz! Yeni yılın ilk gününde 3 evladını toprağa verdi
16:35 Genç şarkıcı Miley Cyrus, elbisesi düşünce sahnede çıplak kaldı
16:34 Zam yağmurundan trafik sigortası da etkilendi! Yeni tarife 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak
16:33 Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi
16:15 Yeni dizisinden ilk fragman geldi, Çağatay'ın yeni imajı beğeni topladı
16:11 Büyük ikramiye isabet eden piyango biletini satan bayi sahibi: Kendime çıkmış gibi seviniyorum
16:01 Bolu Belediyesi'nin yabancılara yönelik tepki çeken uygulamaları için mahkeme kararını verdi, yürütmeyi durduruldu
15:46 Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi
15:20 Selen Görgüzel yine gündem oldu! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı
15:19 Sosyal medya elektrik zammını konuşuyor! İşte gelen tepkiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 16:58:31. #1.11#
SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 1 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement