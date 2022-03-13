Son dakika haber | KAĞITHANE'DEKİ KAZADA İKİ YAYA ARAÇLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU - Son Dakika
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Son dakika haber | KAĞITHANE'DEKİ KAZADA İKİ YAYA ARAÇLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

13.03.2022 11:37

Son dakika gündem haberi... KAĞITHANE'de buzlanan sokakta çıkamayan hafif ticari araca, o anda süratle gelen bir otomobil çarptı.

KAĞITHANE'de buzlanan sokakta çıkamayan hafif ticari araca, o anda süratle gelen bir otomobil çarptı. Kazada 2 kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, büyük bir faciadan dönüldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Etkili kar yağışı ve buzlanma ile birlikte sokakta çıkamayan hafif ticari araç, geriye doğru kayarak ilerlemeye başladı. Kaldırıma çarptıktan sonra duran araçtan inen yolcular, yoldan geçen diğer araçları yavaşlatarak sokaktan kurtulmayı denedi. Bu sırada süratle gelen bir otomobil, duramayarak hafif ticari araca ve yavaşlayan otomobillere çarptı. Bu sırada yerde olan yolcular ise araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza, çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Son dakika haber | KAĞITHANE'DEKİ KAZADA İKİ YAYA ARAÇLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Son dakika haber | KAĞITHANE'DEKİ KAZADA İKİ YAYA ARAÇLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Son dakika haber | KAĞITHANE'DEKİ KAZADA İKİ YAYA ARAÇLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Son dakika haber | KAĞITHANE'DEKİ KAZADA İKİ YAYA ARAÇLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Son dakika haber | KAĞITHANE'DEKİ KAZADA İKİ YAYA ARAÇLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

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Otomobil, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | KAĞITHANE'DEKİ KAZADA İKİ YAYA ARAÇLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | KAĞITHANE'DEKİ KAZADA İKİ YAYA ARAÇLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU - Son Dakika
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