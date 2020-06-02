Son dakika haberleri: Kağızman Belediyesinden Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında zabıta ekipleriyle lokanta ve fırınları denetledi.

Belediye Başkanı Yıldız, koronavirüs nedeniyle kapatılan ve 1 Haziran itibarıyla açılan iş yerlerini gezerek esnasın sorun ve isteklerini dinledi.

Zabıta ekipleri de lokantalarda yemeklerin gıda mevzuatına uygunluğu ve insan sağlığını tehdit edip etmediğini kontrol etti.

Kağızman'da yaşayan vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketmelerinin kendileri için önemli olduğunu belirten Yıldız, "Halkımızın sağlığı bizim en önemli önceliğimiz, koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı kalan bazı iş yerlerimiz 1 Haziran itibarıyla tekrar açıldı. Bizler de belediye olarak düzenli aralıklarla ilçemizde bulunan işletmelerde halkın sağlıklı ve güvenli tüketimini sağlayacak denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.