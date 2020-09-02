Son dakika haberleri! Kağızman'da çıkan yangında 70 ton ot kül oldu - Son Dakika

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan yangında, besicilikle geçimini sağlayan ailenin kış aylarında hayvanlarına yedirmek amacıyla hazırladığı 70 ton ot kül oldu.

İlçeye bağlı Akyayla köyünde ikamet eden Ahmet Zeki Kalkan'a ait ot balyalarının olduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Digor, Kağızman ilçeleriyle Dağpınar beldesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanlarına yedireceği ve kış için stokladığı otun tamamının yandığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.