Son dakika haberleri... Kahraman komandolardan Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe - Son Dakika

Kahraman komandolar, Irak'ın kuzeyinde, terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit ettikleri yeni bir sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyon hakkında yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Kahraman Komandolarımız tespit ettikleri yeni bir sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Tespit edilen malzemeler METİ timimiz tarafından imha edildi."

Ayrıca arama tarama faaliyetleri sonucunda; 1 adet AT-4 güdümlü füze, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet Doçka Makineli Tüfek, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet Kanas Keskin Nişancı Tüfeği, 2 adet Biksi Makineli Tüfek, 5 adet M16 Piyade Tüfeği, 1 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 1 adet tabanca, 8 adet el bombası, 2 adet antitank roketatar mühimmatı, 5 adet M16 şarjörü, 4 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet termal dürbün, 1 adet sabit merkez telsizi, 1 adet el telsizi, 1 adet PTZ kamera, 1 adet fotoğraf makinesi ele geçirildiği bildirildi. - ANKARA