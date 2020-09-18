Son dakika... Vatan sevgisi işte: İki kez gazi oldu vazgeçmedi - Son Dakika

Son dakika... Vatan sevgisi işte: İki kez gazi oldu vazgeçmedi

Son dakika gündem haberine göre Hendek olaylarında 2016 yılında Diyarbakır'da bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan ancak hemen görevinin başına dönüp bu kez Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin bir binaya döşediği bombanın patlaması sonucu göçük altında kalarak ikinci kez gazi olan...

Son dakika... Vatan sevgisi işte: İki kez gazi oldu vazgeçmedi, System.String[]

Hendek olaylarında 2016 yılında Diyarbakır'da bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada gazi olan ancak hemen görevinin başına dönüp bu kez Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin bir binaya döşediği bombanın patlaması sonucu göçük altında kalarak ikinci kez gazi olan uzman çavuş, mesleğini bırakmayarak görevine döndü.

Eşi de kendisi gibi asker olan Uzman Çavuş Mehmet Karaalp, ilk gazilik unvanını 2016 yılında hendek olayları sırasında Diyarbakır'da aldı. Bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada vurularak yaralandı. Ancak Karaalp iyileşir iyileşmez arkadaşlarını yalnız bırakamayacağını söyleyerek tekrar görevinin başına döndü. Karaalp bu kez de Mardin'in Nusaybin ilçesinde görevlendirildi. Yine 2016 yılında hendek olayları sırasında teröristleri takip eden Karaalp arkadaşlarıyla birlikte bir binada tuzağa düşürüldü. Teröristlerin binaya önceden döşediği bombanın patlatılması sonucu göçük altında kaldı. Karaalp iki arkadaşını bu binada şehit verdi. Ancak kendisi yaralı kurtularak ikinci kez gazi oldu. Karaalp tedavisi tamamlandıktan sonra gazi olarak başka bir kuruma geçmeyi ya da emekli olmayı seçmeyerek çok sevdiği askerlik mesleğine yeniden başladı.

Uzman Çavuş Mehmet Karaalp'e yaptığı bu kahramanlıktan dolayı Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Karaalp madalyasını astsubay olan eşi Funda Karaalp ile birlikte aldı.

(Fatih Keçe/İHA)

Mardin, Terör, Gazi, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Vatan sevgisi işte: İki kez gazi oldu vazgeçmedi - Son Dakika

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