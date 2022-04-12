Son dakika haberleri... "Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi" filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika

Sancaktepe Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan, "Kahraman Türk Polisi Cemil Efendi'nin Anlatılmamış Destansı Hikayesi" adlı belgeselin gösterimi yapıldı.

Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cemil Efendi'nin hikayesinin beyaz perdeye aktarılmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "İlk gösterimi, Ankara'da İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey'in teşrifleriyle gerçekleştirdik. İkincisini İzmir'de Fethi Sekin, üçüncüsünü de Diyarbakır'da Gaffar Okan şehidimiz hatırasına yaptık. Bugün de hem polislerimiz hem de şehit yakınları ve gazilerimiz için gösterim yapıyoruz. Sancaktepe Belediyesi'ne ev sahipliği için teşekkür ediyoruz." dedi.

Kahramanlık hikayelerinin bugüne aktarılmasının çok kıymetli olduğunun altını çizen Kan, Türk polisinin ve askerinin geçmişinde çok sayıda kahramanlık hikayesi olduğunu dile getirdi.

"Bu konuda yapılmış tek belgesel çalışması"

Belgeselin yapımcısı Servet Aydemir ise 4-10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle gösterilen belgeselin, Osmanlı'nın son döneminde genç yaşta polislik vazifesi gören Mehmet Cemil Eryürek'in hikayesini anlattığını söyledi.

Alanında yapılmış ilk ve tek belgesel olduğunu ifade eden Aydemir, "Bu mevzu hakkında daha önce yayınlanmış iki kitap vardı. Cemil Efendi'nin memleketine döndüğü 1930 yılında gazetelerde yayınlanmış röportajlar kitap haline getirilmiş. Bunun dışında bir de kendisinin yaşadıklarını anlattığı bir kitap var. Dolayısıyla bu konuda yapılmış tek belgesel çalışması. Bu belgeselin Türkiye'de tüm halkımıza ulaşmasını istiyoruz." diye konuştu.

Aydemir, belgeselin çok önemli bir kurtarma hikayesini anlattığını aktararak, salgın döneminde yurt dışındaki vatandaşlarını Türkiye'ye getirip tedavi ettiren Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşlarına verdiği değerin bugün de devam ettiğini dile getirdi.

Belgesel gösteriminin ardından katılımcılar iftar yemeğinde bir araya geldi.

Belgesel hakkında

Belgeselin konusu kısaca şöyle:

"Henüz 19 yaşındaki genç polis Cemil Efendi, işgalcilere karşı halkının canına ve namusuna sahip çıktığı için, işgal kuvvetlerince 10 yıl boyunca sürgün edilir. Ardından, genç Türkiye Cumhuriyetinin basınından milletvekiline ve Cumhurbaşkanına kadar, tüm kurumları kararlı bir şekilde Cemil Efendi'yi zindandan kurtarıp vatanına kavuşturmak için çabalar."