Üye Girişi
Son dakika haberleri: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, ABB Meclisi'nde konuştu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, ABB Meclisi'nde konuştu

11.07.2021 14:54
Son dakika haberleri: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, ABB Meclisi'nde konuştu, System.String[]

Son dakika haberler: Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Bu güzel Ankara'mız nasıl ki Milli Mücadele yıllarında Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki istiklal mücadelesine...

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Bu güzel Ankara'mız nasıl ki Milli Mücadele yıllarında Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki istiklal mücadelesine ev sahipliği yaptıysa, yine aynı ruhla 15 Temmuz gecesi de milli iradenin müdafaa edildiği şehir olmuştur" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısında AK Parti Grubu adına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir konuşma yaptı. Konuşmasına 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen vatandaşları rahmetle, gazileri ise minnetle anarak başlayan Oğuz, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunun pek çok badireden geçerek bugünlere geldiğini söyledi. Millet iradesi dışındaki iktidar arayışlarının darbecileri her seferinde cesaretlendirdiğini vurgulayan Oğuz, darbeci zihniyetin eline geçirdiği devlet imkanlarını millet iradesine doğrultmaktan, meşruiyetini halktan alan seçilmiş iradeyi hedef almaktan geri durmadığını kaydetti. Bunun son örneğinin 15 Temmuz gecesi yaşandığının altını çizen Oğuz, "O gece sokaklara dökülen milyonlarca yiğit insanımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, yapılan hainlikleri görmezden gelerek, bugün belki hala o gece yaşananlara 'senaryo, kontrollü darbe' deme gafletinde bulunanlar olabilir. O gece yaşananlar ne bir senaryo ne bir kontrollü darbeydi. O gece yaşananlar, yıllardır bu aziz vatan toprakları üzerinde sinsice plan yaparak, millet iradesinin üzerinde vesayet kurmak isteyenlerin, büyük Türkiye idealini yerle bir etmek isteyenlerin, dahili ve harici bedhahların, bu vatanın suyundan içen havasını soluyan ama iradesini 1 dolara satan FETÖ'cü hainlerin ve iş birlikçilerinin, canımıza, bayrağımıza, devletimize, demokrasimize kastettiği darbe kalkışmasından öte alçak bir işgal girişimiydi" diye konuştu.

"Selam olsun ölümü öldürenlere"

Ankara halkının darbenin önlenmesinde gösterdiği cesarete vurgu yapan Oğuz, "Milli Mücadele yıllarında da ülkesini yabancılara pazarlamak isteyen, mandacılık peşinde koşanlar vardı. Bu güzel Ankara'mız nasıl ki o günlerde Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki istiklal mücadelesine ev sahipliği yaptıysa, yine aynı ruhla 15 Temmuz gecesi de milli iradenin, istiklalimizin müdafaa edildiği şehir olmuştur. Selam olsun o gece millet iradesinin yanında saf tutanlara, selam olsun ölümü de öldürerek sokaklara dökülen ve darbeye darbe yapan kahramanlara. Yazıklar olsun, şerefli ordumuzun saflarına gizlenerek millete pusu kuran alçaklara, yazıklar olsun bizi biz yapan manevi değerlerimizin ardına gizlenerek şerefini 1 dolara satanlara ve iş birlikçilerine" diye konuştu.

"Türkiye geçilmedi, zafer milletin oldu"

15 Temmuz gecesi Türk milletinin kaderini derinden etkileyen pek çok olayın yaşandığını ifade eden Oğuz, "Ama hiç kuşkusuz o gecenin kırılma anı, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, aziz milletimizi demokrasiye sahip çıkmaya, meydanlara inmeye davet etmesi ve aziz milletimizin de bu çağrıya uyarak korkuyu, ölümü bir kenara bırakarak şehirlerin meydanlarına, havaalanlarına, 15 Temmuz Köprüsü'ne, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ve gecenin ilerleyen saatlerinde darbe teşebbüsünün komuta merkezi olduğu anlaşılan Akıncı Üssü'ne giderek gövdesini darbeci hainlere karşı siper etmesiydi. Meydanlara inen milyonlarca kahramanın, aziz şehitlerimizin, gazilerimizin sayesinde ve Allah'ın inayetiyle o gece Türkiye geçilmedi, zafer aziz milletimizin oldu" dedi.

"Demokrasi dışında iktidar arayanların sonu hüsrandır"

15 Temmuz'da yazılan destanın bu toprakları vatan kılan ruhun yeni bir zaferi olarak tarihin altın sayfalarındaki yerini aldığını belirten Oğuz, "O gece bir daha gördük ki, millet iradesi seçimlerle tecelli eder. İktidara geleni de iktidardan gideni de sandık belirler. Demokrasi dışı yollarla iktidar arayanların sonu hüsrandır. Millet iradesi dışında kendine meşruiyet zemini arayanların sonu hüsrandır" dedi.

Başkan Oğuz ayrıca, tüm Ankaralıları FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin komuta merkezi olan 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan (Akıncı Üssü) kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan'da 12, 13, 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılmaya davet etti. - ANKARA

Son dakika haberleri: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, ABB Meclisi'nde konuştu
Son dakika haberleri: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, ABB Meclisi'nde konuştu
Son dakika haberleri: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, ABB Meclisi'nde konuştu

Kahramankazan, 15 Temmuz, Ankara, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, ABB Meclisi'nde konuştu - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona geldi 16:27 Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti 16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor 15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak 15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı 14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı 14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı 14:08 Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti 13:22 Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:11 Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak
15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
15:05 Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış
15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak
14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı
14:44 Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti
14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
13:58 İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
Tartışmanın dozu yükseliyor! Kendisi için Tartışmanın dozu yükseliyor! Kendisi için "çürümüş zihniyetli" diyen Bakan Varank'a Naci Görür'den yanıt: Objektif olan her insan görür         
16:30
Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti         
16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak         
15:56
Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış         
15:06
Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı         
15:03
Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti         
14:45
Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti         
14:14
Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor         
13:34
Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı         
11:32
Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar         
10:08
15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı 15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
09:59
Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu         
09:45
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı         
23:30
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
19:16
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 16:46:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, ABB Meclisi'nde konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement