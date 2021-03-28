Kahramankazan Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı. Başkan Oğuz da belediye

şehitler için dualar edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, maske ve mesafe kurallarına

dolayısıyla Ulu Cami'de vatandaşlarla birlikte namaz kılıp, dua etti. Kandil dolayısıyla hatimler okunup,

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