Son dakika haberleri... Kahramankazan'da gıda toptancılar sitesi kurulacak - Son Dakika

SS Ankara Saray Toplu İşyeri Kooperatifi ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) arasında imzalanan protokol ile Kahramankazan'da gıda toptancıları sitesi kurulacak.

Saray Mahallesinde hayata geçirilecek site, 2 milyon 500 bin metrekarelik bir alanda inşa edilecek, yaklaşık 2 bin iş yeri burada faaliyet gösterecek.

Projenin hayata geçirilmesine yönelik protokolü, SS Ankara Saray Toplu İşyeri Kooperatifi adına Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan, TOKİ adına ise Başkan Ömer Bulut imzaladı.

Bilgiyi sosyal medya hesabından duyuran Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Bugün imzalanan protokol ile TOKİ, Türkiye'nin en büyük gıda toptancılar sitesinden birini ilçemizde inşa edecek. Projenin hayata geçmesiyle ilçemiz gıdanın başkenti olacak. Toptancılar sitesi ilçemizin istihdam ve ekonomisine büyük bir hareketlilik getirecek. Proje Kahramankazanımıza ve Ankaramıza hayırlı olsun. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere bu güzel projenin ilçemize kazandırılmasında emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.