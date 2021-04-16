Son dakika haberleri: Kahramankazan'da ihtiyaç sahibi ve evinden çıkamayan vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve evlerinden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Kahramankazan Belediyesi, talep eden vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu sıcak yemek hizmetini Ramazan ayının başlamasıyla birlikte artırarak devam ettiriyor. Belediye ekipleri bu kapsamda ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç ve hasta vatandaşlara ücretsiz olarak sıcak yemek hizmeti veriyor. Ekipler, belediyenin yemekhanesinde hijyenik ortamda hazırlanan yemekleri vatandaşların ayağına kadar götürüyor. Ekipler yine bu süreçte evlerinden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların talep etmesi doğrultusunda kendilerine ücretsiz olarak sıcak yemek ikramında da bulunuyor. Belediye ekipleri, ziyaret ettikleri vatandaşlara hal hatır sorarak, sohbet ediyor.

Ücretsiz sıcak yemek hizmetinden faydalanan vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını söyleyerek, "Belediyemizden ve Başkanımız Serhat Oğuz'dan Allah razı olsun. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dediler.

"Aşımızı paylaşıyor, ekmeğimizi bölüşüyoruz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ramazan ayının sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, ücretsiz sıcak yemek hizmetini ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, hasta vatandaşlar için düzenli olarak sürdürdüklerini söyledi. Oğuz, bu hizmeti korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara da verdiklerini kaydetti. Kahramankazan'da 57 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını ifade eden Oğuz, "Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. Hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı asla unutmuyoruz. Ekiplerimiz, hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yalnızca Ramazan ayında değil, sürekli olarak sıcak yemek servisi yapıyor. Onların yüzlerindeki bir tebessüm bizim için en büyük mutluluk oluyor. Vatandaşlarımızın bize ulaşmaları durumunda kendilerine yemekhanemizde hazırlanan yemeğimizi sıcak şekilde evlerine kadar götürerek ikram ediyoruz. Ekmeğimizi bölüşüyoruz" diye konuştu. - ANKARA