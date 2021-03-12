Son dakika haberleri... Kahramankazan'da İstiklal Marşı'nın 100. yılı etkinlikleri - Son Dakika

Kahramankazan'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla öğrenciler gün anısına fidan dikip çeşitli gösteriler sergiledi.

Kahramankazan'da 2021'in İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edilmesi kapsamında düzenlenen etkinlikler büyük bir coşkuya sahne oldu. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'nda öğrenciler fidan dikti. Belediye başkan yardımcıları ve ilçe protokolünün katıldığı etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu. Öğrenciler ve katılımcılar diktikleri fidanlara can suyu verdi. Etkinlikler kapsamında ayrıca Kahramankazan Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda öğrenciler gösteriler düzenledi. İstiklal Marşı'nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatına ve marşı yazdığı sürece ilişkin oratoryo sahnelendi. Öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan sergi de düzenlendi. Yerel sanatçı Ali Seven, güne ilişkin türküler seslendirdi. Kahramankazan Belediye başkan yardımcıları ve ilçe protokolü, öğrencileri gösterilerinde yalnız bırakmadı. Sergilenen gösteriler izleyenlerden büyük alkış aldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İstiklal Marşı'nın milli mücadele süresince Türk milletinin yaşadığı zorlukları anlatan ve yaşanılarak yazılmış bir marş olduğunu söyledi. Düzenlenen etkinlikler nedeniyle öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür eden Oğuz, "Mehmet Akif Ersoy, hepimizin ruhunu yansıtan çok güzel bir İstiklal Marşı kaleme almış büyük bir şair, bir karakter abidesi, önemli bir isimdir. Bu etkinlikler bu ruhun gelecek nesillere aktarılması açısından oldukça önemli bir yer tutuyor" diye konuştu. - ANKARA