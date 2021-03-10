Son dakika haberleri | Kahramankazan'da sokak hayvanları ihmal edilmiyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kahramankazan'da sokak hayvanları ihmal edilmiyor

10.03.2021 10:56
Son dakika haberleri | Kahramankazan'da sokak hayvanları ihmal edilmiyor, System.String[]

Son dakika haber... Kahramankazan Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların aç ve susuz kalmamaları için yaşam alanlarına düzenli olarak mama ve yem bırakmayı sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların aç ve susuz kalmamaları için yaşam alanlarına düzenli olarak mama ve yem bırakmayı sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların yiyecek ve su bulmakta zorlanmamaları için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Belediye ekipleri bu kapsamda, doğada, cadde ve sokaklarda yaşayan hayvanların aç kalmamaları için yaşam alanlarına düzenli olarak mama ve yem bırakıyor. Ekipler ayrıca, ilçedeki lokanta ve fırınlardan topladıkları ekmekler ile belediye yemekhanesinde artan yemekleri de bu amaçla kullanıyor. Mama dağıtımı sırasında hayvanların sağlık kontrollerini de yapan ekipler, tedaviye ihtiyacı olan hayvanları belediyenin Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüyor. Burada tedavileri yapılan hayvanlar daha sonra tekrar doğal yaşam alanlarına salınıyor.

"Can dostlarımız sahipsiz değiller, bizlere emanetler"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak sokak hayvanlarıyla 365 gün aralıksız olarak ilgilendiklerini belirterek, "Can dostlarımız sahipsiz değiller, bizlere emanetler. Allah'ın bize emaneti olan can dostlarımıza karşı son derece duyarlı davranıyoruz. Aynı dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyor, onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Onlara düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Gerekli sağlık kontrollerini yapıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için gayret gösteriyoruz" dedi. Oğuz ayrıca, yardıma muhtaç ya da bakıma ihtiyacı olan can dostlarımız için vatandaşlardan gelen talepleri de titizlikle değerlendirdiklerini kaydetti. - ANKARA

Son dakika haberleri | Kahramankazan'da sokak hayvanları ihmal edilmiyor
Son dakika haberleri | Kahramankazan'da sokak hayvanları ihmal edilmiyor
Son dakika haberleri | Kahramankazan'da sokak hayvanları ihmal edilmiyor
Son dakika haberleri | Kahramankazan'da sokak hayvanları ihmal edilmiyor

Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kahramankazan'da sokak hayvanları ihmal edilmiyor - Son Dakika


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