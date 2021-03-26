Son dakika haberleri: Kahramankazan'dan "Sıfır Atık" projesine destek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" projesine destek amacıyla Kahramankazan'da Belediye ve Halk Eğitimi Merkezince "Çantam kolumda tabiat yolunda" sloganıyla bez çanta üretimine başlandı.

Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından ilk etapta üretilen 1000 bez çanta, belediyeye teslim edildi.

Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çanta üretimi hakkında bilgi aldı, kursiyerlerle sohbet etti.

Merkez müdürü Muzaffer Yılmaz, projeye destek olmak için bu çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Yılmaz, bez çanta üretimiyle çevre kirliliğinin önüne geçmeyi, doğayı korumayı ve poşet kullanımını en aza indirmeyi amaçladıklarını kaydetti.