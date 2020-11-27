Ayrıca ekipler, kalabalık yerlerde vatandaşlara sigara içmemeleri, maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Afyonkarahisar'da, Zafer Meydanı, Uzun Çarşı, Bankalar Caddesi ile toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Ekipler, kent merkezindeki belirledikleri yerlerde denetimlerini sürdürdü.

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