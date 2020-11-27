KAHRAMANMARAŞ
Polislerin ekip aracından uyarı anonsu yapması
Maskesiz kişilerin uyarılması
Sosyal mesafe uymayan vatandaşların uyarılması
Polisin olmadığı bölgelerde kurallara uymayan vatandaşlar
AFYONKARAHİSAR
Polis ekiplerinin denetim yapması
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da, Zafer Meydanı, Uzun Çarşı, Bankalar Caddesi ile toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Ekipler, kent merkezindeki belirledikleri yerlerde denetimlerini sürdürdü.
Ayrıca ekipler, kalabalık yerlerde vatandaşlara sigara içmemeleri, maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! KAHRAMANMARAŞ/AFYONKARAHİSAR - 'Kovid-19' denetimleri - Son Dakika