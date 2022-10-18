Kahramanmaraş gündem haberleri | Kahramanmaraş'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş gündem haberleri | Kahramanmaraş'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı

18.10.2022 01:06

Kahramanmaraş haber: Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde askeri aracın devrildi, 7 asker yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde askeri aracın devrildi, 7 asker yaralandı.

İlçe girişindeki beton santralinin önünde bir askeri araç devrildi.

Kazada yaralanan 7 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Elbistan ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hisarcık, Nurhak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş gündem haberleri | Kahramanmaraş'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş gündem haberleri | Kahramanmaraş'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı - Son Dakika
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