Son dakika haberleri: Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, belediye başkanı ve bürokrat isimlerini kullanarak aradıkları kişilerden yardım talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde dolandırıcıların belediye başkanları ve bürokratların isimlerini kullanarak esnaflardan kurum adına yardıma muhtaç insanlara yardım veya öğrenciler için vatandaşlardan para talep ettiği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğünün ya da herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını ve unvanını kullanarak çeşitli yollarla yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, böyle bir durumla karşılaşanların konuyu güvenlik güçlerine bildirmesi istendi.