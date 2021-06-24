Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta 25 milyon TL yatırımla inşa edilen tesis hizmete girdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-işlet-devret modeliyle Atatürk Parkı'nda inşa edilen sosyal tesis hizmete girdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Atatürk Parkı Kafum mevkiinde inşa ettirilen kongre merkezi ve düğün salonu evlenecek çiftlere hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 25 milyon TL yatırım bedeli bulunan yapıda düğünün yanı sıra kongre, konser, resepsiyon ve sergi gibi toplantılar yapılabiliyor. Toplamda 5 bin 300 metrekare alan üzerine kurulu tesis, içinde birçok birimin bulunduğu kompleks bir yapı olarak inşa edildi. İç mekanında bin kişilik düğün salonunun yanı sıra farklı boyutlarda 2 adet çok amaçlı salonu bulunurken fuaye ve sergi salonlarıyla da ziyaretçilerin birçok ihtiyacına cevap verebilecek. Ayrıca tesiste gelin - damat odası, kulis, bay bayan mescitler, çocuk oyun odası gibi birimler de yer alıyor. Botanik zenginliğe sahip arazi üzerine konumlanan yapı, dış mekanında avlusu ve bahçesiyle modern bir görünüm sunuyor. - KAHRAMANMARAŞ