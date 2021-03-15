Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta 45 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranması bulunan ve polis tarafından yakalanan 85 kişiden 45'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipler, şahısların saklandığı belirlenen birçok ikamete operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda yakalanan şahıslardan cezaevi firarisi ve yağma suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.B. (20), hırsızlık suçundan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.E. (26), dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan D.A.'nın da (61) aralarında bulunduğu 7 yıla kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 45 kişi yakalandı.

Yakalanan 85 kişiden 45'i cezaevine teslim edildi. Haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 40 kişinin ise işlemleri için adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ