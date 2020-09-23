Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta amacı dışında kullanıldığı öne sürülen apart daireler mühürlendi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta amacı dışında kullanıldığı öne sürülen apart daireler mühürlendi

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta amacı dışında kiraya verildiği öne sürülen 9 apart daire polis ekiplerince mühürlendi, 22 kişiye idari ve adli işlem yaptı.

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta amacı dışında kullanıldığı öne sürülen apart daireler mühürlendi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta amacı dışında kiraya verildiği öne sürülen 9 apart daire polis ekiplerince mühürlendi, 22 kişiye idari ve adli işlem yaptı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bazı apart dairelerin amacı dışında kiraya verildiği yönünde ihbar aldı.

Konuyla ilgili çalışmasını tamamlayan polis ekipleri, İsmet Paşa, Egemenlik, Bahçelievler, Yenişehir ve Mehmet Akif mahallelerinde amacı dışında kullanıldığı tespit ettiği dairelere operasyon düzenledi. Ekipler, 9 daireyi mühürlerken, 22 kişiye 53 bin 550 lira idari para cezası kesti. Bu kişilerden 5'ine ise fuhşa teşvik, aracılık etmek ve yer temin etmekten adli işlem başlatıldığı da bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 20:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta amacı dışında kullanıldığı öne sürülen apart daireler mühürlendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yunan spiker Türkiye'nin yerli üretim SİHA'larını övdü, Atina hükümetine sitem etti Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu
Son Dakika: Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 2 şüpheli tutuklandı Son Dakika: Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 2 şüpheli tutuklandı         
20:12
Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz         
19:25
Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi         
18:49
Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi         
17:57
Abdurrahim Albayrak'ın Abdurrahim Albayrak'ın "Beyaz sayfa açalım" sözlerine Terim'den tepki: Aynı fikirde değilim, buna mecbur da değilim         
17:41
Ölen gencin babası, sağlıkçılara saldırı hakkında konuştu: Doktorların hepsinden özür diledim Ölen gencin babası, sağlıkçılara saldırı hakkında konuştu: Doktorların hepsinden özür diledim         
16:55
Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı         
16:12
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 20:53:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta amacı dışında kullanıldığı öne sürülen apart daireler mühürlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei