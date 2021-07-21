Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 2'si sağlık personeli 5 yaralı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta ambulansın karıştığı kazada şoförün hayatını kaybettiğini, 2'si sağlık personeli 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ait bir ambulansımız hasta nakli sırasında kaza yaptı. Ağır yaralanan sürücümüz yetiştirildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2'si sağlık personeli, 5 kişinin tedavisi sürüyor. Allah benzer acı yaşatmasın" dedi.