KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta askeri kışlada yangın - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta askeri kışlada yangın

KAHRAMANMARAŞ'ta, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 20.30 sıralarında 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki bir binada çıktı. Binadan duman yükseldiğini gören askerler, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ölen ve yaralananın olmadığı belirtilen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.