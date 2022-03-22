Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta binlerce ton atık madde ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta binlerce ton atık madde ekonomiye kazandırılıyor

22.03.2022 15:53
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta binlerce ton atık madde ekonomiye kazandırılıyor

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hurdacıların topladığı binlerce ton atık madde ekonomiye kazandırıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hurdacıların topladığı binlerce ton atık madde ekonomiye kazandırıldı.

Çöplerden toplanan maddeleri ayrıştırarak ekonomiye kazandıran Ali Ceren, AA muhabirine, ekonomik değere sahip atıkların onlarca kişinin geçim kaynağını oluşturduğunu belirtti.

Hurdacılar tarafından tesise getirilen malzemelerin sınıflandırılmasının ardından ayrıştırıldığını daha sonrada preslendiğini aktaran Ceren, elde edilen kağıtların Kahramanmaraş'a plastiklerin Adana'ya demir ve çelik ürünlerinin ise İskenderun Demir Çelik Fabrikası'na gönderildiğini söyledi.

Elde ettikleri malzemeleri başta Kahramanmaraş, İskenderun ve Adana olmak üzere İstanbul ve Ankara'daki fabrikalara gönderdiklerini aktaran Ceren, vatandaşlardan atık malzemeleri yakmamalarını bunun yerine geri dönüşüm merkezlerine göndermelerini istedi.

Ceren, atık maddelerin geri dönüşüme kazandırılmasıyla, ağaçların korunduğunu ve çevre kirliliğinin de önlendiğini söyledi.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Mustafa Paksoy da geri dönüşümün son dönemlerde daha da ön plana çıktığını ifade etti.

Geri dönüşümle birlikte hem çevrenin korunduğunu, hem de ekonomiye önemli katkılar sağlandığını aktaran Paksoy, toplanan atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmasının ülke için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, "Elbistan'daki geri dönüşüm tesislerinde her yıl binlerce ton atık malzeme geri dönüşüme kazandırılıyor." diye konuştu.

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Kahramanmaraş, geri dönüşüm, İskenderun, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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