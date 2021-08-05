Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta çatı yangınında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çatıda mahsur kalan 2 kişiyi de itfaiye kurtardı.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Hükümet Bulvarı'ndaki 8 katlı binanın çatısında çıktı. Binanın tepesinden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çatıda bulunan 2 kişi mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak çatıda mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı, ardından da alevlere müdahale etti. Çatıdaki GSM operatörlerinin vericilerinin bulunduğu kısımda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: DHA
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