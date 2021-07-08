Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında kent merkezinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu, örgütün finansal faaliyetleri içerisinde yer aldığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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