Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta denetimlerde 10 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta denetimlerde 10 silah ele geçirildi

21.03.2022 16:03
Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta denetimlerde 10 silah ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ta son bir haftada polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 10 silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta son bir haftada polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 10 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla havaya ateş açan ve ruhsatsız silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gerçekleştirilen denetimler ve operasyonlarda son bir hafta içerisinde 10 silah ele geçiren ekipler, 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.

Ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozanlara yönelik etkin mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta denetimlerde 10 silah ele geçirildi - Son Dakika


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