Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 8 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahla havaya ateş açan ve ruhsatsız silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Gerçekleştirilen denetimler ve operasyonlarda son bir haftada 8 silah ve çok sayıda mermi ele geçiren ekipler, 8 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.
Ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozanlara yönelik etkin mücadelenin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA
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