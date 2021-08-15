Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenlerin cenazesi Adana'ya getirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesiyle hayatını kaybedenlerin cenazesi Adana'ya getirildi.
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında bulunan 8 kişinin cenazesinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlandı.
Hava yoluyla kente getirilen naaşlar, cenaze araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
Kaynak: AA
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