Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta ekip otosuna çarparak polisi yaralayan otomobilin sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta ekip otosuna çarparak polisi yaralayan otomobilin sürücüsü tutuklandı

18.04.2022 17:15
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta ekip otosuna çarparak polisi yaralayan otomobilin sürücüsü tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta dün "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve polis aracına çarparak 1 polisin yaralanmasına sebep olan ve tutuklanan şüphelinin aracında 150 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta dün "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve polis aracına çarparak 1 polisin yaralanmasına sebep olan ve tutuklanan şüphelinin aracında 150 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kent merkezine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşarak çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün yabancı uyruklu D.E. yönetimindeki 06 GE 9422 plakalı otomobili durdurmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Araçta detaylı inceleme yapan ekipler, otomobilde 150 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan D.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'dan Kahramanmaraş'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde yabancı uyruklu D.E. yönetimindeki 06 GE 9422 plakalı otomobili durdurmak istemiş, "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından Namık Kemal Mahallesi Doktor Mustafa Bey Meydanı Kavşağında kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarpmıştı.

Kazada bir polis memuru yaralanmış, zanlı ise gözaltına alınmıştı.

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, otomobilin polis aracına çarpması ve şüphelinin araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışması yer almıştı.

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta ekip otosuna çarparak polisi yaralayan otomobilin sürücüsü tutuklandı
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta ekip otosuna çarparak polisi yaralayan otomobilin sürücüsü tutuklandı
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta ekip otosuna çarparak polisi yaralayan otomobilin sürücüsü tutuklandı
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta ekip otosuna çarparak polisi yaralayan otomobilin sürücüsü tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta ekip otosuna çarparak polisi yaralayan otomobilin sürücüsü tutuklandı - Son Dakika


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