Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta ev yangınında yaşlı çift yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta ev yangınında yaşlı çift yaralandı

04.03.2021 04:55
Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta ev yangınında yaşlı çift yaralandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşlı çift yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşlı çift yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Evliya Mahallesi'nde yaşayan Hamza Uzun (57) ve Bedriye Uzun (57) çiftinin yaşadığı 2 katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde mahsur kalan ve yardım çağrısında bulunan Bedriye Uzun'u duyan mahalle bekçisi ikametin demir parmaklığını kırarak yaşlı kadını bulunduğu yerden kurtardı. Hamza Uzun'un da yangın esnasında kendi çabalarıyla evden çıktığı öğrenildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Sağlık ekiplerince ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çiftten, Bedriye Uzun'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş, İtfaiye, Yangın, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kahramanmaraş'ta ev yangınında yaşlı çift yaralandı - Son Dakika


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