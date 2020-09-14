Son dakika haberi: Evde kalan öğrencilere 90 bin kitap dağıtılacak - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta yürütülen proje kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden dolayı evde kalan öğrencilere 90 bin kitap dağıtılacak.

Onikişubat Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğince bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor " projesi çerçevesinde protokol imzalandı.

Belediye binasında düzenlenen imza törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ile Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek katıldı.

İmzaların atılmasının ardından Mahçiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak öncelikli çalışmalarının arasında eğitim faaliyetlerinin olduğunu söyledi.

İnsanın ufkunun gelişmesi açısından okumanın önemine işaret eden Mahçiçek, " Türkiye'nin hem ulusal hem de uluslararası alanda daha iyi seviyelere taşınabilmesinin faktörü, yetişmiş insanlardır. Gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek Türkiye'nin uluslararası konumdaki saygınlığı ön planlara taşınacak. Bizde bu bağlamda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Mahçicek, her sene kentteki çocuklara 18 ila 20 bin civarında çanta hediye ettiklerini ve eğitimlerine destek sağladıklarını aktardı.

Yaptıkları çalışmalarla kentteki öğrencilerin geleceklerine yön vermeyi hedeflediklerini dile getiren Hanefi Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Belediye olarak her sene 60 ve 70 bin arasında kitap aldık. İlkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa kadar çocuklarımızın seviyesine göre, yetkililerle kitap seçerek çocuklarımızın okuması için bütün okullarımıza kitapları dağıtıyoruz. Sadece ilçemizin değil, Kahramanmaraş'ın tüm okullarına kitapları dağıtacağız. Daha sonra, çocuklarımızın ne kadar anladıklarını öğrenmek için sınav yapacağız. En son yaptığımız sınava 72 bin öğrenci katılmıştı. Bu da uyguladığımız projenin değerli olduğunu gösteriyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ise proje kapsamında 1 milyon 700 bin öğrenciye ulaştıklarını bildirdi.

Eğitime yapılan yatırımın hiçbir zaman zayi olmayacağını vurgulayan Yılmaz, "Elbette belediyelerimizin yaptığı diğer yatırımlarda önemli ama bu milletin çocuklarına yapılan yardımın geleceğe yatırım olduğunu biliyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz." ifadelerini kullandı.