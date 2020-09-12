İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, fabrikada hasar oluştu.

Yangında dumandan etkilenen 2 işçi Necip Fazıl Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangına müdahale etti.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki metal mutfak eşyaları üretimi yapan fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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