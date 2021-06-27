KAHRAMANMARAŞ'ta, bobin fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Adana Karayolu'nun 5'inci kilometresindeki bir bobin fabrikasının atık deposunda çıktı. Depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına hemen müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.