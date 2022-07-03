İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, fabrikadan çıkan dumanlar şehrin her yerinden göründü.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ'TA, GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika

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