Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ'TA, GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika
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Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ'TA, GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

03.07.2022 21:09
Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ'TA, GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

Son dakika habere göre KAHRAANMARAŞ'ta, bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

KAHRAANMARAŞ'ta, bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, fabrikadan çıkan dumanlar şehrin her yerinden göründü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ'TA, GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ'TA, GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika
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