Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta geri manevra yaparken uçuruma yuvarlanan minibüsün sürücüsü öldü - Son Dakika

??????? Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde geri manevra yaparken uçuruma yuvarlanan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Döngele Mahallesi'nde A.B. idaresindeki 46 BD 869 plakalı minibüs, geri manevra sırasında 25 metrelik uçuruma düştü.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri AB'nin öldüğünü belirledi.
Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme başlattı.
Kaynak: AA
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