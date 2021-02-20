KAHRAMANMARAŞ - Havaya ateş eden 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bir tuzağı daha bertaraf ettik

Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti

Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, "Damat nerede" diye soran CHP'ye dava açılıyor

Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular

Kahramanmaraş'ta silahla havaya ateş ettikleri tespit edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde silahlarıyla havaya ederek vatandaşların hayatını tehlikeye atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Dulkadiroğlu ilçesinde havaya silahla ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan V.K. (24) ve H.K. (23) Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince tespit edildi.

Onikişubat ilçesinde de bir kişinin silahla yaralanması ve bir ikametgahın zarar görmesi olayıyla ilgili başlatılan soruşturmada A.B. (20) ve K.S'nin (20) olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Ekipler, düzenledikleri iki ayrı operasyonla 4 şüpheliyi adreslerinde gözaltına alırken olaylarda kullanıldığı tespit edilen 4 tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. ve K.S. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.